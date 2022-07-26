تشافي عن التعاقدات الاخيرة: اسم برشلونة نقطة جذب اللاعبين

وقال تشافي خلال تصريحات صحفية: "نحن برشلونة، حين نذهب لأستراليا وأمريكا نرى الجماهير التي لديها شغف بالنادي، وحين ترى الصفقات الجديدة متحمسة مثل كريستنسن، كيسي، رافينيا وليفاندوفسكي، فهذا برشلونة وعظمته".واضاف: "بالطبع أساعد النادي على إبرام الصفقات وأشجع اللاعبين للمجيء إلى هنا، وأجعلهم يشعرون بأهميتهم وأشرح لهم طريقة اللعب، لكن اسم برشلونة يساعد، فهو نقطة جذب اللاعبين".

واشار تشافي الى ان "الأربعة لاعبين الذين لم يتواجدوا في جولة أمريكا وهم أوسكار مينجويزا وريكي بويج وصامويل أومتيتي ومارتن برايثوايت سيكون خارج النادي"، مبينا: "لقد كنت واضحا جدًا معهم منذ ايار الماضي، بأن يبحثوا عن أندية أخرى، نحاول مساعدتهم حتى تتاح لهم فرصة اللعب، لأنه من المستحيل عليهم اللعب معنا في الوقت الحالي".

