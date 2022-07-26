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بالفيديو: السوداني.. سيرته في أسطر

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بغداد - ياسين صفوان - من هو محمد شياع السوداني مرشح الاطار لرئاسة الوزراء‎‎؟
-حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة بغداد
- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة العبادي
- شغل منصب وزير الصناعة بالوكالة عام 2016
- شغل منصب وزير حقوق الإنسان للفترة من 2010 إلى 2014
- تقلد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010
- أستقال من حزب الدعوة في كانون الأول سنة 2019
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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