بالفيديو: السوداني.. سيرته في أسطر

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بغداد - ياسين صفوان - من هو محمد شياع السوداني مرشح الاطار لرئاسة الوزراء؟
-حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة بغداد
- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة العبادي
- شغل منصب وزير الصناعة بالوكالة عام 2016
- شغل منصب وزير حقوق الإنسان للفترة من 2010 إلى 2014
- تقلد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010
- أستقال من حزب الدعوة في كانون الأول سنة 2019
- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة العبادي
- شغل منصب وزير الصناعة بالوكالة عام 2016
- شغل منصب وزير حقوق الإنسان للفترة من 2010 إلى 2014
- تقلد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010
- أستقال من حزب الدعوة في كانون الأول سنة 2019