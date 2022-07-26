بالفيديو: السوداني.. سيرته في أسطر

بغداد - ياسين صفوان - من هو محمد شياع السوداني مرشح الاطار لرئاسة الوزراء‎‎؟

-حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة بغداد

- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع

- وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة العبادي

- شغل منصب وزير الصناعة بالوكالة عام 2016

- شغل منصب وزير حقوق الإنسان للفترة من 2010 إلى 2014

- تقلد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010

- أستقال من حزب الدعوة في كانون الأول سنة 2019