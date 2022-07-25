بعد ترشيح السوداني.. النصر: أي شخصية دون مزاج الصدر لن تنجح

وقال عضو الائتلاف، سلام الزبيدي خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "ترشيح السوداني شوط جيد بعد فترة طويلة من الانسداد السياسي، وهذه الخطوة ربما تساهم بفك الانسداد والبدء بمرحلة جديدة بغض النظر عن اسم المرشح".وأضاف، أن "إعلان اسم مرشح رئاسة الوزراء ليست نهاية المطاف بل يجب أن يحظى بقبول شركاء العملية السياسية، كما أن هناك آليات دستورية يمرر من خلالها"، مردفاً أن "أي شخصية دون مزاج الصدر لن يكتب لها النجاح، مشدداً على أهمية تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية".

وأشار الزبيدي، إلى أن "الخلافات الكردية والتشظي داخل البيت الكردي سبب تعطيل العملية السياسية"، داعياً الأطراف الكردية إلى سرعة حسم ملف رئاسة الجمهورية.



وأعلن الإطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم، عن ترشيح محمد شياع السوداني بـ"الاجماع" لمنصب رئاسة الوزراء.