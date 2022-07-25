انت الان تتابع خبر بعد ترشيح السوداني.. النصر: أي شخصية دون مزاج الصدر لن تنجح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتبر ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، ترشيح الإطار التنسيقي "محمد شياع السوداني" لرئاسة الوزراء خطوة جيدة لفك الأزمة السياسية الراهنة، وفيما أشار إلى أن هذه الخطوة ليست "نهاية المطاف"، شدد على أهمية موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليها.
وقال عضو الائتلاف، سلام الزبيدي خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "ترشيح السوداني شوط جيد بعد فترة طويلة من الانسداد السياسي، وهذه الخطوة ربما تساهم بفك الانسداد والبدء بمرحلة جديدة بغض النظر عن اسم المرشح".
وأضاف، أن "إعلان اسم مرشح رئاسة الوزراء ليست نهاية المطاف بل يجب أن يحظى بقبول شركاء العملية السياسية، كما أن هناك آليات دستورية يمرر من خلالها"، مردفاً أن "أي شخصية دون مزاج الصدر لن يكتب لها النجاح، مشدداً على أهمية تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية".
وأشار الزبيدي، إلى أن "الخلافات الكردية والتشظي داخل البيت الكردي سبب تعطيل العملية السياسية"، داعياً الأطراف الكردية إلى سرعة حسم ملف رئاسة الجمهورية.
وأعلن الإطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم، عن ترشيح محمد شياع السوداني بـ"الاجماع" لمنصب رئاسة الوزراء.
وأضاف، أن "إعلان اسم مرشح رئاسة الوزراء ليست نهاية المطاف بل يجب أن يحظى بقبول شركاء العملية السياسية، كما أن هناك آليات دستورية يمرر من خلالها"، مردفاً أن "أي شخصية دون مزاج الصدر لن يكتب لها النجاح، مشدداً على أهمية تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية".
وأشار الزبيدي، إلى أن "الخلافات الكردية والتشظي داخل البيت الكردي سبب تعطيل العملية السياسية"، داعياً الأطراف الكردية إلى سرعة حسم ملف رئاسة الجمهورية.
وأعلن الإطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم، عن ترشيح محمد شياع السوداني بـ"الاجماع" لمنصب رئاسة الوزراء.