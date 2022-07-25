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انت الان تتابع خبر مقرب من الصدر يعلق على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء (صورة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
ونشر صالح محمد العراقي صورة عبر فيسبوك كتب عليها " تحت عنوان (سوداني) يصافح ظله".
وأعلن الإطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم، ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
وأعلن الإطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم، ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.