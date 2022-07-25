اخبار العالم / اخبار العراق

مقرب من الصدر يعلق على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر مقرب من الصدر يعلق على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - علق مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
ونشر صالح محمد العراقي صورة عبر فيسبوك كتب عليها " تحت عنوان (سوداني) يصافح ظله".

وأعلن الإطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم، ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

ExtImage-4321604-1982994432.jpg
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا