انت الان تتابع خبر مقرب من الصدر يعلق على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - علق مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

ونشر صالح محمد العراقي صورة عبر فيسبوك كتب عليها " تحت عنوان (سوداني) يصافح ظله". وأعلن الإطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم، ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

