الكشف عن موعد حسم الرئاسات المتبقية.. المستقلون يطالبون بهذا المنصب

وقال السعبري في حديث لـ الخليج 365، إن "منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب يفترض أن يكون من استحقاق الأعضاء المستقلين كونهم من المعارضة وليسوا من المشاركين في الحكومة؛ لتكون بذلك معارضتهم حقيقية مُمَكّنة".وأوضح، أن "المعطيات تشير إلى أن هذا المنصب سيكون للإطار التنسيقي أو للنواب المستقلين القريبين من الإطار".

وفي 12 حزيران الماضي، تقدمت الكتلة الصدرية باستقالة جماعية من مجلس النواب العراقي، بما فيهم النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي، ليبقى المنصب شاغراً منذ ذلك الحين.

وبشأن الجلسة البرلمانية المقبلة، أشار السعبري إلى أن "جلسة مجلس النواب الجديدة ستعقد خلال اليومين المقبلين وستشهد تمرير رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء".



وفيما أعلن الإطار التنسيقي، اليوم، ترشيح "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء، يتبقى على القوى الكردية حسم خلافاتها وتقديم مرشحاً لرئاسة الجمهورية، أو الأتيان بمرشحين إلى بغداد لتمرير أحدهما في البرلمان.