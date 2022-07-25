الإطار يصوت على اختيار 'محمد شياع السوداني' لمنصب رئاسة الوزراء

وقال النائب عن تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي للسومرية نيوز، إن "الاطار التنسيقي صوت بالاجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء".

واضاف أن "التصويت نهائي، وجاء بعد اعتذار مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي عن ترشحه لرئاسة الوزراء".



واشار الفتلاوي، إلى أن "السوداني قريب من الاطار التنسيقي والنواب المستقلين"، معربا عن آمله بأن "يحسم الكرد مرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية بعد الاتفاق على منصب رئيس الوزراء".

وكان الإطار التنسيقي، قد شكل الثلاثاء الماضي، لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تضم كلاً من الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الاعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي.



وفي وقت سابق، من مساء أمس الاحد، أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، سحب ترشيحه من منصب رئاسة الحكومة المقبلة.

وفي ذات السياق، غرد رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي بشأن حسم مرشح الإطار لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال الأسدي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، "قضي الأمر الذي فيه تستفتيان".