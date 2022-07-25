رئيس الجمهورية يستقبل المسعودي ويهنئ بنجاح موسم الحج

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء، الحديث عن أوضاع الحجاج العراقيين الذين شاركوا في موسم الحج لهذا العام، من تفويجهم وإلى حين اكتمال مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن بصحة وسلامة".وهنأ صالح بحسب البيان، "الشيخ المسعودي على نجاح موسم الحج ومشاركة الحجاج العراقيين فيه، مشيدا بمستوى التنظيم والخدمات المتميزة التي قدمتها بعثة الحج العراقية إلى الحجاج ، متمنيا دوام التوفيق لعمل الهيأة لخدمة الحجاج العراقيين".

من جانبه، ثمّن "الشيخ المسعودي متابعة واهتمام رئيس الجمهورية لأوضاع الحجاج العراقيين، وقدّم شرحاً له بشأن الخدمات المُقدمة إلى الحجاج من تفويجهم وإلى حين اكتمال مناسك الحج"، بحسب البيان.

