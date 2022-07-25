انت الان تتابع خبر لأول مرة.. أصالة نصري تغني باللغة الكردية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طرحت الفنانة السورية، أصالة نصري،أغنية باللغة الكردية لأول مرة إلى جانب اللغة العربية ، في أغنية "كفوكيم"من ألبومها الجديد شايفة فيك الذي طرح مساء اليوم الأحد.

