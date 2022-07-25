من أجل البقاء في برشلونة.. تشافي يطالب دي يونغ بتخفيض راتبه

وحسب ما ورد، فإن راتب دي يونغ السنوي مع برشلونة يزيد مع كل موسم، وسيرتفع خلال الموسم الجديد 2022-23 إلى مبلغ 30 مليون يورو، باحتساب المتغيرات، وهو أمر لا تتحمله خزينة النادي المنافس في بطولة الدوري الإسباني "لا ليغا".

وأضاف المصدر ذاته: "بالتالي، طالب تشافي لاعبه بخفض راتبه بمقدار النصف، وهو ما يمكن أن يجعل الأمور مقبولة، وسيسمح بتسجيل برشلونة لبعض صفقاته الجديدة، فالكرة الآن في ملعب دي يونغ".

كان رئيس برشلونة، جوان لابورتا، قد أدلى بتصريحات إعلامية لشبكة "ESPN" الرياضية عن مستقبل دي يونغ، وقال: "هو لاعبنا، نحن نحبه حقًا، تلقينا بعض العروض لضمه، لكننا لم نقبلها حتى الآن"، وتابع: "نريد التحدث معه ومعرفة ما يريده بالضبط، نحتاج إلى استيضاح بعض الجوانب حيال وضعه".



خلال الفترة الماضية، ذكرت تقارير صحفية متعددة أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدربه الهولندي إريك تين هاغ يرغبان في ضم دي يونغ من برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية 2022.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن الاتفاق لم يتم بين دي يونغ ومانشستر يونايتد، كون اللاعب يرغب في خوض منافسات دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم، وهو ما يفتقده "الشياطين الحمر"، حيث سيشارك الفريق الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز السادس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2021-22.