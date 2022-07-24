الأعرجي يعلن اعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب رئيس الوزراء

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الأحد، عن اعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، معرباً عن أمله من الإطار التنسيقي حسم خياراتهم.

وقال الأعرجي في بيان، إنه "منذ 9 اشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن وايماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا اشكر لجنة الاطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء وهنا اعلن اعتذاري عن قبول الترشيح".

وقدم الاعرجي "اسمى ايات الشكر والتقدير لكل ابناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي اعلنت دعمها لنا"، معرباً عن أمله من "الاخوة في الاطار ان يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد".

وسبق أن كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، عن اسمين سيتم طرحهما من قبل الإطار لشغل منصب رئاسة الوزراء.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الإطار التنسيقي سيطرح يوم الاثنين المقبل اسمي قاسم الأعرجي ومحمد شياع السوداني ليتم اختيار واحد منهما لمنصب رئاسة الوزراء".