انت الان تتابع خبر اول تصريح لأنشيلوتي بعد خسارة الكلاسيكو امام برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات أنشيلوتي عقب المباراة، حيث قال "لقد كانت مباراة جيدة وبها ندية، خصوصا في الشوط الأول".

وأشار أنشيلوتي إلى "محاولته الدفع بالوافدين الجدد، لمنحهم فرصة التكيف بشكل أسرع مع طريقة لعب الفريق"، مضيفا "حاولت أيضا منح الجميع دقائق للعب، لرفع حالاتهم البدنية".



واعترف مدرب الريال "بمعاناة فريقه في بناء الهجمات من الخلف، قبل أن تصبح الأمور أكثر سهولة بنزول الثلاثي كاسيميرو، توني كروس ولوكا مودريتش".

وأضاف "اللاعبون الصغار لعبوا بشكل جيد جدا على الصعيد الدفاعي، لكنهم يلعبون معا لأول مرة".

وبسؤاله عن سر اعتماده على الألماني أنطونيو روديجر كظهير أيسر، أجاب "لقد أعجبني ما قدمه على الجانب، فأنا لست مجنونا وأعلم أنه ليس مركزه، لكنه ذكي للغاية، فهو بإمكانه اللعب في هذا المركز، أو المناوبة بينه وبين ديفيد ألابا".



واعترف أنشيلوتي "بوجود نقص في غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن الفريق، قائلا "سيلعب أمام أمريكا (المكسيكي) 45 دقيقة وسيلعب عدد دقائق أكبر يوم 30 تموز الجاري، عندما سأختبر الفريق الذي سيخوض كأس السوبر. لا يوجد أحد في العالم يمكنه أن يحل محل كريم".

ويستعد الملكي لخوض مباراة قوية على كأس السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت، يوم 10 آب المقبل في فنلندا.

كما تطرق أنشيلوتي للحديث عن إيدين هازارد، قائلا "بإمكانه اللعب في أكثر من مركز، ولقد تأقلم أيضا مع مركز المهاجم الوهمي، لكنه بحاجة للوقت من أجل الوصول لأفضل حالاته".

وسُئل مدرب الميرينجي عن موقفه من بقاء الثنائي الإسباني ماركو أسينسيو وداني سيبايوس، فأجاب "وجودهما لا يزعجني، لكن المنافسة على أشدها، وهما يقومان بعمل جيد، والقرار يعود إليهما".

وفي ختام تصريحاته، أكد أنشيلوتي على تحسن جودة فريقه، حيث قال "أصبح لدينا وفرة في اللاعبين، والقائمة باتت أفضل من الموسم الماضي، وحدة التمارين تحسنت".

