العراق والجزائر يبحثان تحديات الطاقة والأمن الغذائي

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، والوفد المرافق له؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يخص تحديات الطاقة والأمن الغذائي التي تفاعلت بفعل الحرب في أوكرانيا؛ لتنعكس تأثيراتها على العالم أجمع".وأكد الكاظمي على "تطلّع العراق لتوطيد العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين في التنمية والازدهار".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الجزائري "رغبة بلاده في تعزيز التواصل مع العراق، وتدعيم علاقات التعاون بينهما، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين".

واستعرض اللقاء أيضاً "الاستعدادات والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية في الجزائر في الأول من تشرين الثاني المقبل. وتم التأكيد على تفعيل عمل اللجنة الجزائرية العراقية المشتركة لبحث مجمل العلاقات بين البلدين نهاية العام الحالي بانعقاد دورتها الرابعة عشرة في الجزائر".



وأكد الجانبان، على "موقف العراق والجزائر الثابت والراسخ بدعم القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية في دعم إجراءات المصالحة الوطنية الفلسطينية، ووحدة الصف الفلسطيني".

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على "سعيهما واستمرارهما في التعاون والتنسيق بمختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، وأهمية تضافر الجهود التي تعزز آليات العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".

