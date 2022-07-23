مجلس النواب يرفع جلسته ويشكل لجنة تحقيقية

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع جلسته".

وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب "وجه خلال الجلسة، بتشكيل لجنة مشتركة من اعضاء لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية للتنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل الحكومة".



وعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور وزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة عناد ورئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري؛ لغرض مناقشة القصف التركي الذي استهدف دهوك مؤخراً.

ويوم الأربعاء الماضي، استهدف قصف مدفعي تركي، مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 ضحايا و 29 جريحاً.