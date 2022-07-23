رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من نظيره الجزائري

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت في قصر السلام ببغداد، وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة".

وأضاف، "وفي مستهل اللقاء نقل الوزير، تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلمه رسالة خطية متعلقة بالتحضيرات لعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر والمقرر تنظيمها في تشرين الثاني القادم".



وتابع، "كما جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب المشاركة الفاعلة للعراق في القمة العربية".

وبين، "كما جرى التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة".

