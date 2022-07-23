محافظة عراقية تصدر بياناً تحذيرياً بشأن تعيينات الألف درجة وظيفية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- الديوانية

أصدرت محافظة الديوانية، اليوم السبت، تحذيراً لأبنائها من التعامل مع ما وصفهم بـ "أصحاب النفوس الضعيفة"، الذين يساومون بشأن تعيينات الألف درجة وظيفية.



وذكر بيان المحافظة الذي ورد لـ الخليج 365، أن "المحافظ زهير علي الشعلان يحذر أبناء محافظة الديوانية من الذين قدموا على الدرجات الوظيفية الألف، والمخصصة لمحافظة الديوانية ضمن قانون الأمن الغذائي، من عدم الخضوع لأصحاب النفوس الضعيفة ممن يعملون في دوائر الدولة الذين يساومون المواطنين بتقاضي مبالغ مالية مقابل ضمان درجة وظيفية من الدرجات آنفة الذكر".



وأضاف البيان، أن الشعلان "يطمئن أبناء الديوانية كافة بأن تلك الدرجات ستكون حصرا لأبناء الديوانية عدةً وعدداً وفق آلية عمل نزيهة وشفافة بعيدة كل البعد عن المحسوبية والمنسوبية والتوصيات الشخصية، مع التأكيد على دراسة طلبات المتقدمين من قبل اللجنة المشرفة عليها وتحقيق عنصري العدالة والإنصاف بين المتقدمين".

