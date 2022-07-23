تفاصيل جديدة من جلسة البرلمان: تسجيل ألفي خرق تركي للأراضي العراقية منذ 2003

وقال رواندزي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أرسل وفداً إلى موقع القصف، وثبت لدى الوفد، أن القصف حصل من القوات التركية، بواسطة مدفع، خلافاً لما صرح به وزير الخارجية التركي".وأشار إلى أن "وزير الخارجية فؤاد حسين صرّح بمداخلته، بأن القوات التركية عليها أن تغادر العراق، وعلينا أن نبعث تطمينات لأنقرة، بخروج عناصر العمال الكردستاني من الاراضي العراقية، الذي تتخذه تركيا حجة لدخول الأراضي وقصفها".

ولفت إلى أن "الخارجية سجلت أكثر من 2000 حالة خرق من قبل القوات التركية للأراضي والأجواء العراقية منذ 2003"، مشيراً إلى أنه "تم رفع شكوى لدى لمجلس الأمن والأمم المتحدة، ويوم الثلاثاء، سيكون هناك موعد لعقد جلسة بهذا الصدد".

