انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة أربعة أشخاص إثر حريق ببناية في ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع وإصابة اربعة أشخاص إثر حريق ببناية في محافظة ديالى.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في بناية مكونة من طابقين متخذة مخزن للمفرقعات والالعان النارية في خانقين بمحافظة ديالى".
واضاف المصدر، أن "الحريق أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أخر"، مبينا أن "عمليات المكافحة ما زالت مستمرة".
واضاف المصدر، أن "الحريق أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أخر"، مبينا أن "عمليات المكافحة ما زالت مستمرة".