مصرع وإصابة أربعة أشخاص إثر حريق ببناية في ديالى

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في بناية مكونة من طابقين متخذة مخزن للمفرقعات والالعان النارية في خانقين بمحافظة ديالى".

واضاف المصدر، أن "الحريق أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أخر"، مبينا أن "عمليات المكافحة ما زالت مستمرة".

