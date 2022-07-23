انت الان تتابع خبر بدء دخول أعضاء البرلمان إلى قاعة الجلسة الطارئة حول الاعتداء التركي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بدأ أعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، الدخول إلى قاعة الجلسة الطارئة حول الاعتداء التركي.
وقال مراسلنا، أن "أعضاء البرلمان بدأوا الدخول الى قاعة الجلسة الطارئة والمخصصة لمناقشة الاعتداء التركي على دهوك"، مشيراً الى "وصول وزير الخارجية فؤاد حسين الى مبنى البرلمان لحضور الجلسة".
وكان مجلس النواب، قد خصص في وقت سابق، اليوم السبت، موعداً لعقد جلسة يتم فيها مناقشة الاعتداء التركي على محافظة دهوك، والذي تسبب بمقتل تسعة مواطنين وإصابة 29 آخرين.
وتوجه العراق صوب مجلس الأمن الدولي، طلب منه عقد جلسة طارئة، لمناقشة الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.
وكان مجلس النواب، قد خصص في وقت سابق، اليوم السبت، موعداً لعقد جلسة يتم فيها مناقشة الاعتداء التركي على محافظة دهوك، والذي تسبب بمقتل تسعة مواطنين وإصابة 29 آخرين.
وتوجه العراق صوب مجلس الأمن الدولي، طلب منه عقد جلسة طارئة، لمناقشة الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.