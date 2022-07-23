وضع حواجز كونكريتية أمام مبنى السفارة التركية في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية وضعت الحواجز الكونكريتية أمام مبنى السفارة التركية، تحسباً لوقوع أي طارئ".

وتعرض مصيف سياحي في محافظة دهوك، يوم الأربعاء الماضي، إلى قصف مدفعي وصفته خلية الإعلام الأمني بـ "العنيف"، وأوقع قتلى وجرحى عراقيين، لتحمّلَ بغداد، تركيا مسؤولية القصف، وتصفه بـ "الاعتداء الغاشم".



وحصل رفض شعبي وسياسي واسع للقصف التركي على دهوك، حتى حصلت احتجاجات أمام القنصليات التركية، وإغلاق منافذ منح الفيزا في بعض المحافظات.