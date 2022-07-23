انت الان تتابع خبر العراق يطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالبت وزارة الخارجية، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي على الأراضي العراقية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم توجيه رسالة الشكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".
وتسبب القصف التركي على محافظة دهوم، الأربعاء الماضي، بمقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين.
وتسبب القصف التركي على محافظة دهوم، الأربعاء الماضي، بمقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين.