العراق يطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم توجيه رسالة الشكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".

وتسبب القصف التركي على محافظة دهوم، الأربعاء الماضي، بمقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

