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وزير الخارجية يصل إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة مناقشة الاعتداءات التركية

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بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، الى مبنى مجلس النواب لحضور جلسة مناقشة الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية.
وقال مراسلنا، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل الى مبنى مجلس النواب لحضور جلسة مناقشة الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية".

وفي وقت سابق، دعت رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة للبرلمان يوم السبت المقبل لبحث تداعيات الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.


وأثار القصف الذي تسبب بمقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح، غضب الرأي العام العراقي، لا سيما وأن غالبية الضحايا هم من وسط وجنوب البلاد، الذين يتوجهون إلى المناطق الجبلية في كردستان المحاذية لتركيا، هرباً من الحرّ.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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