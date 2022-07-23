شركة طيران أسترالية ترسل طفلة في غير وجهة والديها بطريق الخطأ

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كانت ستيفاني وأندرو براهام يسافران عبر أوروبا مع طفلتهما قبل أن تعيد شركة الطيران جدولة رحلتهما إلى أستراليا.

نتيجة لذلك، قدمت شركة الطيران تذاكر لرحلة أخرى، ستتم بعد 12 يوما من الموعد المخطط له في الأصل، الأمر الذي يحتم على المسافرين البقاء في روما لمدة أسبوعين تقريبا.



وقدم ممثلو "كانتاس" اعتذارهم للأسرة في وقت لاحق، ووعدوا بسداد تكاليف إقامتهم في أوروبا.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، فقدت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" طفلة تبلغ من العمر 12 عاما صعدت على متن طائرة دون والديها، حيث أرسلت الأم ابنتها بمفردها لمقابلة والدها في مدينة أخرى بالطائرة، لكن بعد الهبوط اتضح أن الفتاة قد اختفت.

