انت الان تتابع خبر العراق والجزائر يبحثان تهديدات الأمن الغذائي بسبب الحرب الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال مؤتمر صحافي، تابعته الخليج 365، إنه بحث مع وزير الخارجية الجزائري "محاور عدة تخص البلدين، منها النفط والطاقة والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات هذه الحرب على الأمن الغذائي والصحي وعلى الاقتصاد العالمي".وأشار إلى أن اللقاء بحث أيضاً: "الانتخابات وتشكيل الحكومة والعدوان التركي على الأراضي العراقية واستشهاد مجموعة مواطنين عراقيين والخطوات الدبلوماسية التي ستتخذ ضد هذا العدوان".

وبين حسين، أنه تمت مناقشة "الوضع السوري وموقف العراق والجزائر الواضح تجاه هذه القضية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع العلاقات السورية العربية وكيفية تعزيز العمل العربي المشترك والعمل في مجال الجامعة العربية".

وأضاف، "بحثنا مع نظيرنا الجزائري ملف اجتماع القمة العربية بداية تشرين الثاني المقبل ودور العراق المهم فيها".



وناقش لقاء الوزيرين أيضاً "مبادرة رئيس جمهورية الجزائر لتفعيل حركة عدم الانحياز وتأييد العراق لهذه المبادرة".

بدوره، قال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة خلال المؤتمر، إن "العالم مقبل على تغيير هيكلي بعد أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا".

وأكد "التضامن مع القضية الفلسطينية".

وتابع لعمامرة، أنه "يحمل رسالة قوة وتضامن من الرئيس عبد المجيد تبون مع العراق".