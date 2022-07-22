عن طريق 'فتحة الحمام'.. موقوف يهرب من مركز شرطة في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "موقوفاً من مواليد العام 2000، هرب من مركز شرطة الموفقية في البصرة".

وأضاف، أن الهروب تم "عن طريق فتحة الحمام الخاص بالضباط، بعد قيام مسؤول الموقف بفتح باب النظارة وإدخال الموقوف إلى الحمام دون علم ضابط خفر المركز".



وأشار إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل وتحري للقبض على الموقوف الهارب".