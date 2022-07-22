بالصور - لجين عمران بإطلالة جديدة … ورسالة

وعلّقت على المنشور بالقول":" "ان الله يخلق وجوهنا ونحن من نكمل تحديد الملامح بأخلاقنا وأفعالنا".

وبدت عمران في منتهى الاناقة واختارت فستاناً فضفاضاً بنقشة الورود، ونسقت معه حزاماً وحقيبة يد من علامة فالنتينو الايطالية الفاخرة.



وانهالت تعليقات محبيها الذين أثنوا على نعوميتها وجمالها.وفس الآونة الأخيرة كثرت صور عمران التي تحبّ أن تشارك متابعيها بصور ولقطات في أماكن عدّة حيث تقضي اجازتها الصيفية.