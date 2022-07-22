انت الان تتابع خبر بغداد.. القبض على مبتز إلكتروني ورجل وامرأة يحملان أموالا مزورة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على شخصين، بحوزتيهما أموالاً مزورة في منطقة الغزالية، وآخر مبتز إلكتروني ساوم فتاة على عدم نشر صورها في منطقة المنصور.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية، ألقت القبض على مبتز إلكتروني ساوم فتاة على عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبلغ من المال ضمن منطقة المنصور".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية، ألقت القبض أيضاً على شخصين رجل وامرأة، ضُبِطَ بحوزتهما مبلغاً من المال المزور ضمن منطقة الغزالية".