بغداد.. القبض على مبتز إلكتروني ورجل وامرأة يحملان أموالا مزورة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية، ألقت القبض على مبتز إلكتروني ساوم فتاة على عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبلغ من المال ضمن منطقة المنصور".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية، ألقت القبض أيضاً على شخصين رجل وامرأة، ضُبِطَ بحوزتهما مبلغاً من المال المزور ضمن منطقة الغزالية".