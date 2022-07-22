رسميا.. ألفيس يعود للمكسيك ويواجه برشلونة

وكان ألفيس قد رحل عن برشلونة، بنهاية الموسم الماضي، عقب نهاية عقده مع النادي الكتالوني.

وتعاقد النادي المكسيكي مع ألفيس لمدة عام واحد فقط، حتى حزيران 2023.

وتوصل ألفيس للاتفاق مع بوماس بالفعل قبل أسابيع، عقب رحيله عن صفوف برشلونة.