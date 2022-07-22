الدفاع المدني تخمد حريقا وسط بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل دار متخذ كـ مخزن للأجهزة الكهربائية الخاصة بالطباعة بمساحة 300 متر بمنطقة الكرادة في بغداد في ساعات الفجر الأول من هذا اليوم الجمعة".وأضاف أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق إلى الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث بعد ان اضطرت الى أخلائها من ساكنيها تحسباً لإمتداد الحريق اليها ومن أجل تعجيل السيطرة زج الدفاع المدني بعجلة (الشفل) من اجل اقتحام المنزل وعزل الأنقاض التي أعاقت عمل فرق الإطفاء".

وتابع البيان، "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الدار المخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".