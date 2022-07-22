انت الان تتابع خبر حصة الأسد لماني ومثلها لبلاده.. نتائج جوائز الأفضل في إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوج السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثا من ليفربول إلى بايرن ميونخ بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب إفريقي، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح زميله السابق في "الريدز".

وفي ما يلي جوائز الـ"CAF":

السنغالي ساديو ماني ينال بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب إفريقي.

النيجيرية عزيزات أوشوالا نجمة برشلونة تفوز بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا.

أليسو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال يفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا.

ديسيير إليس المديرة الفنية لمنتخب جنوب إفريقيا تفوز بجائزة أفضل مدرب عن فئة السيدات.

هدف السنغالي بابي عثمان ساخو لاعب سيمبا يفوز بالأفضل في عام 2022.

السنغال تفوز بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا متفوقة على مصر والكاميرون.

بابي ماتار سار لاعب توتنام ومنتخب السنغال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب.

الغانية إيفيلين بادو لاعبة هاساكاز السابقة وأفالدسنيز النرويجي تفوز بجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا.

محمد الشناوي يفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا متفوقا على أليو ديانج وأشرف داري.

الغانية إيفيلين بادو لاعبة هاساكاز السابقة وأفالدسنيز النرويجي تفوز بجائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا.

الوداد البيضاوي المغربي يفوز بجائزة أفضل ناد في إفريقيا عن فئة الرجال متفوقا على الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي.

