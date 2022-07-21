انت الان تتابع خبر الكاظمي يعقد اجتماعاً مع الرئاسات وقادة الكتل بشأن القصف التركي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويوم أمس الأربعاء، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.

