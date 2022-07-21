رفع العلم العراقي على جدار القنصلية التركية في بغداد (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - رفع محتجون، الوم الخميس، العلم العراقي فوق الجدار الخارجي للقنصلية التركية في بغداد.



وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بتقدم المحتجين صوب القنصلية التركية في بغداد في محاولة لاقتحامها.

ويوم أمس الأربعاء، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.