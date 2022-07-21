محملة بمليون برميل.. ناقلة نفط إيرانية تصل سوريا

صحيفة "البعث" الناطقة بلسان الحزب الحاكم في سوريا، نقلت عن "مصادر مطلعة" أن الناقلة "أمت مرابط ميناء بانياس النفطي"، وأن "عمليات التفريغ ستبدأ اليوم الخميس بعد الانتهاء من الإجراءات والعمليات البحرية والفنية اللازمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الناقلة هي "الخامسة بعد سريان مفاعيل الخط الائتماني الإيراني"، وذلك إثر انحباس التوريدات النفطية الذي شهدته البلاد قبل ما يقارب الشهرين.

وحسب الصحيفة فإنه "يُعوّل على وصول المزيد من النواقل ما يعزز استقرار السوق المحلية في قادم الأيام، وانعكاس ذلك على تقليص زمن وصول رسائل البنزين والمازوت والغاز، إضافة إلى تخفيف حدة التقنين".