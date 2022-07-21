انت الان تتابع خبر الكرملين: بوتين وبن سلمان بحثا وضع سوق النفط العالمية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هاتفيا وضع سوق النفط العالمي.
وقال الكرملين في بيان: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، حيث أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الودية بين روسيا والسعودية".
وأضاف، أنه "تم بحث قضايا التعاون الثنائي، مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، وتم بحث الوضع الحالي في سوق النفط العالمية".
وأضاف، أنه "تم بحث قضايا التعاون الثنائي، مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، وتم بحث الوضع الحالي في سوق النفط العالمية".