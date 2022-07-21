بعد وفاة مصابين بالحمى النزفية.. صحة صلاح الدين تحذر

وقالت الغرفة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نظراً لثبوت حالتي إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية الإنتقالي أدت إلى الوفاة، تهيب غرفة العمليات المشكلة في المحافظة لهذا الغرض جميع المواطنين لإتخاذ أقصى درجات الحيطة لمنع تفشي المرض عبر الإلتزام بالتعليمات التالية :1. يمنع منعاً باتاً تربية المواشي داخل المدن.2. الإلتزام بإجراءات فحص المواشي وتبليغ مفارز البيطرة عند ثبوت حالة الإصابة.3. الإلتزام بإجراءات الجزر في الأماكن المخصصة لها بعد تأييدها من المفاز الطبية.4. على مربي المواشي مراجعة أقرب مستوصف بيطري لغرض التغطيس والرش بمبيدات مكافحة حشرة القراد".

واشارت الى انه "يتولى رؤساء الوحدات الإدارية متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية خدمة للصالح العام"، مبينة انه "سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بصدد المخالفين".



واوضحت الغرفة انها "تهيب جميع المواطنين بالتعاون التام وتنفيذ الإجراءات المقررة لما يشكله هذا المرض من خطورة عالية ".