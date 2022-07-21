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فاسكيز: مواجهة البرسا دائما ما تكون جميلة.. إنه الكلاسيكو

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-21 | 18:33

فاسكيز: مواجهة البرسا دائما ما تكون جميلة.. إنه الكلاسيكو

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صرح نجم لوكاس فاسكيز، اليوم الخميس، أن الفريق سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ، فجر الأحد المقبل في إطار الجولة الأمريكية للفريقين استعدادا للموسم الجديد، برغبة كبيرة.
وقال فاسكيز في تصريحات لإعلام النادي: "مواجهة البرسا دائما ما تكون جميلة، إنه الكلاسيكو، ندخل المباراة برغبة كبيرة من أجل اكتساب النسق، وتكوين انطباعات".

واضاف: "أنهم سيلعبون من أجل الفوز بأولى مباريات الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد".


وتابع فاسكيز: "بالطبع سنعمل وسنتدرب كثيرا، ولكنها أيضا ستكون مباراة مفيدة لنا من أجل العمل أكثر كمجموعة، وهذا ما سيجعل الجميع يعملون ويلعبون بشكل أفضل بكثير".

وتعد هذه هي أولى خطوات الميرينجي في موسمه الجديد، حيث بدأ الفريق التدرب منذ ساعات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبعد الكلاسيكو، سيلتقي بطل إسبانيا وأوروبا أمام كلوب أمريكا المكسيكي في سان فرانسيسكو، ثم مع يوفنتوس الإيطالي في نيويورك.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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