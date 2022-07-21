انت الان تتابع خبر الكويت تعلن تأييدها للعراق بكل ما يتخذه إزاء القصف التركي الأخير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق الشقيق وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية"، مؤكدة، "تضامنها مع العراق وتأييده في كل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته".وتقدمت الكويت وفق البيان، "بتعازيها إلى جمهورية العراق حكومة وشعب وإلى أسر الضحايا فيما تمنت للمصابين بالشفاء العاجل".

ويوم أمس، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.