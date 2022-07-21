صور من وصول جثامين ضحايا القصف التركي إلى مطار بغداد

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير، "استقبل جثامين شهداء الاعتداء التركي الغاشم، الذي استهدف يوم أمس المدنيين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي تقدّم مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين".