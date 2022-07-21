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انت الان تتابع خبر صور من وصول جثامين ضحايا القصف التركي إلى مطار بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
وصلت جثامين ضحايا القصف التركي على دهوك، اليوم الخميس، إلى مطار بغداد الدولي، وسط إجراء تشييع رسمي، تقدّمه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير، "استقبل جثامين شهداء الاعتداء التركي الغاشم، الذي استهدف يوم أمس المدنيين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك".
وأضاف البيان، أن "الكاظمي تقدّم مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين".