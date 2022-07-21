محافظة عراقية تطلق رابط التقديم على الدرجات الوظيفية

بغداد - ياسين صفوان - محافظة الديوانية تعلن رابط التقديم على الدرجات الوظيفية ضمن قانون الأمن الغذائي.

وصوَّت مجلس النواب الشهر الماضي، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.



وبحسب كتاب اعمام المالية للوزارات كافة، طالبتها بتزويدها بـ"جدول تفصيلي باستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود من لديهم سنتين خدمة أو أكثر".