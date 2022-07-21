الصدر يصدر توجيهاً يخص أزمة الكهرباء – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، توجيهاً يخص أزمة الكهرباء في عموم العراق.



وقالت اللجنة المركزية المشرفة على صلاة الجمعة في بيان ورد للسومرية نيوز، موجهة الى لجان المتابعة لصلاة الجمعة، "نلفت عنايتكم ان سماحة القائد السيد مقتدى الصدر وجه بخصوص أزمة الكهرباء في عموم العراق ان يقوم امام الجمعة مع مجموعة من المصلين (5 – 10) اشخاص بزيارة دائرة الكهرباء ضمن الرقعة الجغرافية لصلاة الجمعة والاستفهام عن وضع الكهرباء ونقل تحيات سماحته دون الدخول باحتكاك معهم مع رفع صور الزيارة الى الاشراف العام في النجف الاشرف".