انت الان تتابع خبر تضمن 8 توصيات.. لجنة الزراعة تصدر بياناً بشأن القصف التركي وقطع المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتضمن بيان اللجنة 8 توصيات، من بينها الدعوة إلى جلسة برلمانية عامة لمناقشة الوضع المائي بحضور الوزراء المعنيين، وإطلاق حملة دولية مكثفة لتوضيح وضع العراق الخطير جراء إقامة السدود في دول المنبع وتغيير مجرى الأنهار العابرة للحدود.



ودعت اللجنة، وزير الخارجية لاستدعاء سفراء تركيا وإيران وتسليمهما مذكرات احتجاج والدعوة إلى الحوار والتفاوض وعدم التجاوز العراق في إقامة أي منشأ مائي قد يضر بمصالحه وحصصه المائية.