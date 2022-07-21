الولايات المتحدة تبدي موقفاً من الهجوم على دهوك

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

دانت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الخميس، الهجوم الذي وقع يوم أمس في محافظة دهوك.



وقالت السفارة في بيان ورد للسومرية نيوز،"تدين الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع يوم أمس في محافظة دهوك العراقية والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، مبينا ان "قتل المدنيين أمر غير مقبول ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين".

واضاف البيان، "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا وتعاطفنا مع المصابين، ونواصل دعمنا القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره بما في ذلك إقليم كردستان العراق".