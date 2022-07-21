تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية تخص القصف على دهوك – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أفاد مصدر نيابي، اليوم الخميس، بتحديد يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة برلمانية تخص القصف على محافظة دهوك.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب حددت يوم السبت موعداً لعقد جلسة برلمانية، تضمن جدول أعمالها فقرة واحدة، وهي مناقشة القصف الذي طال محافظة دهوك شمالي العراق".



ويوم أمس، تعرض أحد المصايف في محافظة دهوك إلى قصف جوي، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي، ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.