مركز تقديم طلبات التأشيرة التركية يغلق جميع مكاتبه في العراق

وذكر المركز في بيان ورد لـ الخليج 365، "أعزاءنا المراجعين الراغبين بالحصول على التأشيرة التركية، نود اعلامكم بان جميع مراكزنا ستكون مغلقة في يوم الخميس بتاريخ 21.07.2022، وسيتم الاتصال بجميع السادة المراجعين الذين لديهم حجوزات مسبقة في التاريخ المذكور، من اجل منحهم مواعيد جديدة".

ويوم أمس، تعرض أحد المصايف في محافظة دهوك إلى قصف جوي، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.