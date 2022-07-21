مصر وايران تدينان القصف التركي

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

قدمت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، التعازي بضحايا الهجوم الذي استهدف احد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " جمهورية مصر العربية تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للعراق الشقيق في ضحايا الهجوم الغاشم الذي استهدف أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء المدنيين العراقيين".

واعربت عن "إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الآثم"، مشددة على "ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين".

واكدت، على "دعمها الكامل لسيادة العراق ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي الشقيق"، مُعربةً عن "خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المُصابين".

فيما أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن إدانتها القصف التركي الذي اسفر عن سقوط شهداء وجرحى في محافظة دهوك، فيما أكدت أهمية الاستقرار لأمن العراق.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، في بيان، بـ"قصف مدينة زاخو العراقية و الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المواطنين العاديين".

وأعرب كنعاني، عن "تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب العراق"، مؤكداً على "أهمية الاستقرار و أمن العراق".

وأضاف، أن "جمهورية إيران الإسلامية ترى أمن العراق من أمنها ولن تتردد في تقديم أي مساعدة بهذا الخصوص".