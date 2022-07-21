انت الان تتابع خبر تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية تخص القصف التركي على دهوك – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر نيابي، اليوم الخميس، بتحديد يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة برلمانية تخص القصف التركي على محافظة دهوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تحديد يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة مجلس النواب، وجدول أعمالها سيتضمن فقرة واحدة، وهي مناقشة الاعتداء التركي على دهوك".
ويوم أمس، شنت القوات التركية اعتداءً على الأراضي العراقية، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، في أحد مصايف محافظة دهوك.
ويوم أمس، شنت القوات التركية اعتداءً على الأراضي العراقية، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، في أحد مصايف محافظة دهوك.