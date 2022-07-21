تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية تخص القصف التركي على دهوك – عاجل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تحديد يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة مجلس النواب، وجدول أعمالها سيتضمن فقرة واحدة، وهي مناقشة الاعتداء التركي على دهوك".

ويوم أمس، شنت القوات التركية اعتداءً على الأراضي العراقية، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، في أحد مصايف محافظة دهوك.

