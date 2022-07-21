بالوثيقة.. جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة بشأن الانتهاكات التركية

يذكر أن قصفاً تركياً، استهدف مصيف برخ بمحافظة دهوك أمس الأربعاء، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و31 جريحاً.

وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، بإعلان الحداد العام في البلاد ترحّماً على أرواح ضحايا القصف التركي الذي استهدف سيّاحاً في أحد مصايف محافظة دهوك.



وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان بعد منتصف ليلة الأربعاء على الخميس (21 تموز 2022)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه بإعلان الحداد الرسمي ليوم الخميس (21/7/2022)، على الشهداء الذين سقطوا جراء القصف التركي الغاشم على أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك".