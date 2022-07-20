بعد قصف دهوك.. بارزاني يوجه دعوة لتركيا وحزب العمال

وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، "ندين بشدة جريمة القصف التي طالت اليوم قضاء زاخو والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من المدنيين والسياح من مختلف مناطق العراق، وجرح عدد آخر منهم"، لافتاً إلى أن "تكرار عمليات القصف واستمرار المعارك والصدامات بين الجيش التركي ومسلحي (بي كي كي) في المناطق الحدودية مرفوضان تماماً وغير مقبولين ويزعزعان أمن واستقرار إقليم كوردستان والحدود الدولية للعراق، وقد أديا إلى إخلاء المئات من قرى وأرياف المنطقة".وأضاف "نتقدم بتعازينا العميقة لعوائل وذوي الضحايا ونشاركهم آلامهم وأحزانهم، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى. وتقدم مستشفيات إقليم كوردستان والأجهزة والجهات المعنية فيه كل المساعدة والخدمات اللازمة للجرحى والمصابين".

وأتم بارزاني، "على الجيش التركي ومسلحي (بي كي كي) إيقاف معاركهم وصداماتهم وأن لا يتسببوا في المزيد من القتل والدمار في المناطق الحدودية ويكفوا شرور الحرب والعدوان عن أهالي إقليم كردستان".



ودعا، الحكومة الاتحادية العراقية إلى "اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم ومنع تهديد أمن الدول المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية".