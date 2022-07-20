البرلمان العربي يدين الاعتداء على الشرطة الاتحادية

وقال البرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين.

وأكد "تضامنه مع العراق لدحر قوى التطرف والإرهاب".

وشن تنظيم داعش الإرهابي، الليلة الماضية، هجوماً على نقطة للشرطة الاتحادية في منطقة مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.

