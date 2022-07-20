انت الان تتابع خبر البرلمان العربي يدين الاعتداء على الشرطة الاتحادية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، التعرض الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية في صلاح الدين.
وقال البرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين.
وشن تنظيم داعش الإرهابي، الليلة الماضية، هجوماً على نقطة للشرطة الاتحادية في منطقة مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.
وأكد "تضامنه مع العراق لدحر قوى التطرف والإرهاب".
وشن تنظيم داعش الإرهابي، الليلة الماضية، هجوماً على نقطة للشرطة الاتحادية في منطقة مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.