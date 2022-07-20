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البرلمان العربي يدين الاعتداء على الشرطة الاتحادية

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بغداد - ياسين صفوان - أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، التعرض الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية في صلاح الدين.
وقال البرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين.

وأكد "تضامنه مع العراق لدحر قوى التطرف والإرهاب".

وشن تنظيم داعش الإرهابي، الليلة الماضية، هجوماً على نقطة للشرطة الاتحادية في منطقة مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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