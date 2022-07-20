العزم: جعل العراق ساحة للصراعات الإقليمية والدولية انتهاك للسيادة

وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "جعل العراق ساحة للصراعات الإقليمية والدولية والنزاعات الخارجية والسماح للقوى الدولية باستخدام أراضيه للاحتراب والمواجهة هو انتهاك لسيادته وحدوده وهو تصعيد يؤدي إلى اضرار بشرية ومادية تنذر بخطر كبير بتهديد العلاقات بين البلدين".ودعا التحالف، الحكومة العراقية "لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والأمنية والسياسية اللازمة لردع هذا السلوك الذي لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار".