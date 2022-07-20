انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوروبي: نستعد لقضاء فصل الشتاء بدون الغاز الروسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، اليوم الاربعاء، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا حول الاستعداد لأول مرة لقضاء فصل الشتاء بدون الغاز الروسي.